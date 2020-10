Abstieg, Aufstieg - so läuft es in der DEL

Es bleibt dabei und doch nicht: Ein Team der DEL2 kann (unter sehr bestimmten Voraussetzungen) zur Saison 2021/22 in die DEL aufsteigen. Es kann aber in der Saison 2020/21 (wenn es die denn gibt) kein Klub aus der DEL absteigen. Sollte es also einen Aufsteiger (unter den sehr bestimmten Voraussetzungen), würde 2021/22 mit 15 Teams in der DEL gespielt werden. Dann gäbe es in ebendieser Spielzeit aber möglicherweise sogar zwei Absteiger, die in jedem Play-downs ermittelt werden. Runter müsste der Letzte und 2021/22 ggf. auch der Vorletzte der Hauptrunde. Klingt kompliziert? Dann lesen Sie erst mal das hier: