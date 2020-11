Herzlich willkommen - Eishockeyzeit in Berlin

Oder so ähnlich. Rund um den Welli ist es stockeduster. Nüscht für Menschen mit schlechter Laune. Aber die ham wa ja nich. Wir nehmen, was kommt und freuen uns zum Auftakt des Magentasport-Cups auf den Kracher gegen die Wild Wings. Das Warmup in der Halle ist just vorbei. Die Eisbären starten mit Niederberger im Tor. Wir sind heute live dabei, zusammen mit den Spielern und ein paar Kollejen. Seufz...