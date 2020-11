Noch ein hoher Sieg für die Frauen

Die Eisbären Juniors haben richtig zugebissen und besiegten am Sonntag Aufsteiger Kölner Haie in der Halle von Deutz (Kölnarena2) die Rheinländerinnen 10:0 (5:0, 2:0, 3:0). Ex-Eisbären-Sprecher Daniel Goldstein hat in diesem Zusammenhang auch mal gerechnet: