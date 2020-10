DEL plant offenbar Testturnier im November

Rund die Hälfte der Klubs der Deutschen Eishockey-Liga will mit einem Testturnier in der Woche nach dem Deutschland Cup (5. bis 8. November) den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Der von DEL und Fernsehpartner Deutsche Telekom geplante MagentaSport-Cup soll den teilnehmenden Klubs eine „Antrittsprämie in nicht unerheblicher Höhe garantieren“, wie die „Eishockey News“ berichteten. Zudem soll er als Testlauf für ihre coronabedingten Hygiene- und Sicherheitskonzepte dienen. Nach dpa-Informationen sollen die letzten Details hinsichtlich Teilnehmern, Modus und Austragungsorten diese Woche geklärt werden.



Darüber hinaus berichteten die „Eishockey News“, dass sich einige Klubs mit ihren Spielern in intensiven Gesprächen über eine erneute Reduzierung ihrer Gehälter befänden. Die DEL hatte ihren Saisonstart zuletzt erneut - und diesmal auf unbestimmte Zeit - verschoben. (dpa)