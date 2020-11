Entscheidung über Saisonstart am 19. November!

Die 14 Klubs der DEL werden am 19. November im Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung über den Saisonstart entscheiden. Darauf verständigten sich die Klubs einstimmig. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sagt: „An dem Tag werden die Klubs gemeinsam entscheiden, ob wie zuletzt geplant in der zweiten Dezemberhälfte und mit wie vielen Klubs wir in die Saison starten können. Zudem soll ein Modus festgelegt werden.“

Das hört sich so an, als solle es dann im Dezember wirklich losgehen. Zumal ja am Tag der Entscheidung auch schon genug postive Erfahrungswerte aus dem dann laufenden Magenta-Cup die Enscheidung pro Saison befeuern sollten.

Wir hoffen!!!