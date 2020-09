Leon Gawanke bleibt in Berlin! Jetzt ist es also amtlich, die Winnipeg Jets, oder besser deren Organisation, leihen Gawanke an seinen Heimatklub aus . Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation in den USA steht noch nicht fest, wie es in den Minors weitergeht. Gawanke, noch ohne NHL-Einsatz, verteidigte zuletzt bei den Manitoba Moose in der AHL. In jedem Fall ist der 21-jährige Verteider für die Berliner eine Verstärkung.

Gawanke bekommt die Nummer vier und spielt so lange in Berlin - wo er ja seit Wochen schon trainiert mit den Eisbären - bis es in der AHL weitergeht.