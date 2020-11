Trainer Aubin sieht „überall Mängel“

Trainer Serge Aubin war nach der ernüchternden 1:5-Heimniederlage der Eisbären Berlin gegen die Schwenninger Wild Wings am Freitagabend sichtlich enttäuscht: „Natürlich ist das nicht der Auftakt, den wir wollten“, sagte der 45 Jahre alte Kanadier nach dem verpatzten Start in den Magentasport-Cup, in dem sich acht der 14 Teams aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf die neue Saison vorbereiten.