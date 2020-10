2:3 – Hördler mit dem Anschlusstreffer

Der Eisbären-Kapitän versucht es mit Gewalt – und hat Erfolg. Sein wuchtiger Distanzschuss findet den Weg in die Maschen. Es wird also doch noch einmal spannend, nachdem die Eisbären in der Phase vor dem Treffer bemüht, aber glücklos agierten.