Es waren wirklich beängstigende Nachrichten, die seit der Ankunft der deutschen Nationalmannschaft in Watutinki an die Öffentlichkeit drangen. Wenn man die Zeichen richtig deutet, steht es nicht gut um den Weltmeister, der am Sonntag in Moskau in das Unternehmen Titelverteidigung startet. Die Trainingsbedingungen: unter aller Sau. Die Unterbringung: alles andere als standesgemäß.

Tagesspiegel | Stefan Hermanns