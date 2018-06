Tor Portugal!

Ronaldo trifft und hüpft in der üblichen Cowboy-Manier Richtung Eckfahne. Der Anlauf war aber nicht so breitbeinig getreten wie sonst seine Freistöße. Das Trikot hat er auch angelassen - ist das noch CR7, wie wir ihn kennen? Aber ist ja noch Zeit für mehr Tore. Das Topspiel geht jedenfalls so los, wie wir es uns erhofft hatten!