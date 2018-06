Vielleicht ist das bei Ihnen auch so, dass Sie, wenn Sie zurückblicken aufs Leben, auch in WM-Zyklen denken? 1982, als Deutschland mit Breitner, Rummenigge oder Schumacher das Finale gegen Italien spielte, war ich an der Adriaküste.

Die Italiener jubelten, ich war traurig. Meine Eltern kauften mir noch spät am Abend ein Stracciatella. Vier Jahre später, wieder Trauer, Briegel – eigentlich doch unser Athlet im Team - kommt Burruchaga nicht hinterher. Der Vater macht den Fernseher aus, erträgt es mit einer Gelassenheit, die ich bewundere, aber nicht verstehe.



Wieder vier Jahre später endlich Freude. Der Nachbar über uns klopft mit einem Stock auf den Boden. Jubel in seiner zartesten Form, noch so wahnsinnig weit weg von Event und Fanmeilen. 1994 sturmfrei mit Schulfreunden zuhause, wir schauen, wie sich Deutschland durch dieses Turnier müht. Gegen Bolivien, Südkorea usw., ich weiß es schon nicht mehr. Überhaupt ist es uns egal, wir sind in einem Alter, in dem Fußball immer noch schön, aber ja, vor allem Nebensache ist. Trotzdem bitter: Wie der kleine Letchkov das Kopfballduell gegen den noch kleineren Hässler gewinnt.



1998, die Schulzeit ist vorbei, herrlich. Aber Wörns sieht Rot gegen Kroatien. 2002, an der Hochschule, viel Zeit, sich dem Turnier in Japan und Südkorea zu widmen. Deutschland ist zum letzten Mal eine Turniermannschaft. Kratzt und beißt sich durch, bis ins Finale. Deutschland verliert es gegen Brasilien, aber unvergessen: Wie der unscheinbare Neuville mit seinen dünnen Oberschenkeln aus fast 30 Metern den

Ball an den Pfosten knallt. Und so geht das bis heute weiter mit den Erinnerungen an eine Veranstaltung, die ihren Reiz vor allen Dingen daraus zieht, dass sie nur alle vier Jahre stattfindet.