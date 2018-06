Fernando Hierro fiel voll aus der Reihe. Während die spanischen Nationalspieler am Donnerstagmittag im Sonnenschein Sotschis langsam das Flugzeug verließen, die Gangway hinunterschlurften und über das Rollfeld schlenderten, legte er den Weg im Eiltempo zurück. Mit schnellen Schritten, den Blick nur nach vorn gerichtet, zog er seinen Rollkoffer hinter sich her und eilte in das Flughafengebäude.

Tagesspiegel | Johannes Nedo