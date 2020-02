Fünf Minuten Nachspielzeit

Schalke muss in Unterzahl spielen bis zu einer möglichen Verlängerung, Daniel Caligiuri hat sich verletzt. Und trotzdem drängen die Gastgeber in den letzten Minuten aufs 3:2. Michael Gregoritsch visiert mit einem Kopfball die lange Ecke an, Rune Jarstein pariert. Nun kommt Lukas Klünter für Marius Wolf.