Selbst gehört hatte Stark die Rufe nicht: "Jordan hat’s mir gesagt", berichtete Stark. "Der war heulend auf dem Platz. Da fragt man schon mal, was los ist."

Stark weiter: "Ihr kennt ja Jordan. Er ist ein emotionaler Spieler. Wenn so was passiert, wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet. So was geht überhaupt nicht. Das ist menschlich abstoßend. Ich weiß nicht, wie man das verhindern soll. Da muss sich jeder mal hinterfragen, der so etwas macht."

Auf die Frage, ob es die Überlegung gegeben habe, geschlossen den Platz zu verlassen, antwortete Herthas Kapitän: "Wenn das Signal gekommen wäre, wäre ich ganz klar mitmarschiert. Ich weiß nicht, was man dagegen machen soll. Man will ja trotzdem Fußball spielen. Der erste Schritt ist einfach, dass wir als Mannschaft hinter Jordan stehen und so was nicht dulden und die Stimme auch erheben. So was geht nicht."

Herthas Trainer Jürgen Klinsmann berichtete in der Pressekonferenz, er habe Torunarigha zu beruhigen versucht, bevor das Spiel in die Verlängerung ging. Zudem habe Hertha den Schiedsrichter über den Vorfall hingewiesen und ihn aufgefordert, dass er Torunarigha schützen und ihm helfen müsse. Umso mehr vermisste Klinsmann bei Harm Osmers in der Szene, die schließlich mit Gelb-Rot geahndet wurde, das nötige Fingerspitzengefühl.

Schalkes Trainer David Wagner sagte: Wenn derartige Vorwürfe erhoben würden, sei in der Regel auch was dran. "Ich möchte mich im Namen des FC Schalke 04 bei dem Jungen und bei Berlin entschuldigen. Wir alle wissen: Das gehört sich nicht."