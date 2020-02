Die Aufstellung

Dass Krzysztof Piatek in der Startelf stehen würde, hatte Trainer Jürgen Klinsmann schon angekündigt. Abgesehen davon hat er sich einige Überraschungen einfallen lassen. So lässt er im Vergleich zum Ligaspiel gegen Schalke am Freitag Lukas Klünter, Javairo Dilrosun und Dodi Lukebakio auf der Bank. Stattdessen setzt er auf eine Doppelspitze und eine Dreierkette. Offensiv wird Pascal Köpke neben Piatek auflaufen. In der Defensive kehrt Kapitän Niklas Stark zurück.