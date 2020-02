Klinsmann schwärmt von Piatek Nach dem Debüt im Hertha-Trikot von Krzysztof Piatek hat Trainer Jürgen Klinsmann dem polnischen Neuzugang für das Achtelfinale im DFB-Pokal seinen ersten Startelf-Einsatz in Aussicht gestellt. „Er ist im Schwung, er hat vor ein paar Tagen noch für den AC Mailand im Pokal gespielt. Der brennt“, sagte Klinsmann am Samstagmorgen. „Er ist jetzt angekommen, und dann schauen wir, dass er sich gleich wohlfühlt in Berlin, was ich als kein Problem sehe und dann ist mit ihm zu rechnen am Dienstagabend.“ Dass Piatek in der Partie beim Revierclub am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beginnen werde, sei „gut möglich“.



Er bringt uns eine Qualitätssteigerung innerhalb unseres Kaders. Dass er ein Torjäger ist, hat er seit Jahren unter Beweis gestellt. Er ist hungrig, er hat eine Präsenz, er weiß, wo er hinzulaufen hat, wo die Bälle runterkommen. Das gibt der Mannschaft viel Zutrauen. Jürgen Klinsmann