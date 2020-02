Die Aufregung nach dem überraschenden Rücktritt Jürgen Klinsmanns bei Hertha BSC schien sich eigentlich so langsam zu legen. Nachdem Alexander Nouri sein erstes Spiel als Cheftrainer von Hertha BSC mit 2:1 in Paderborn gewonnen hatte, sollte auch bei seiner Heimspiel-Premiere ein Sieg her. Doch der 1. FC Köln zerlegt die Berliner in ihre Einzelteile. Die Stimmung ist entsprechend mies.

