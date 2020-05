Hertha BSC - FC Augsburg 2:0 (1:0)



Hertha siegt nicht unverdient durch Treffer von Dilrosun (23.) und Piatek (90.+2). In der ersten Halbzeit war Hertha das klar bessere Team und ging verdient in Führung, in der zweiten Hälfte wurde es dann zäher und Augsburg machte Dampf. In der Nachspielzeit besorgte dann ein letzter Konter die Entscheidung. Drei Punkte für Hertha.

