Die Stimmen der Trainer

Hansi Flick sagte über die 90 Minuten: "4:0 in Berlin, das schafft nicht jede Mannschaft. Sie spielen in der Defensive sehr gut, wir haben die Chancen dann aber eiskalt genutzt. Deshalb Kompliment an meine Mannschaft."



Jürgen Klinsmann sagte: "Wir waren ganz gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Natürlich mehr aus der Defensive, aber wir hatten auch unsere paar Möglichkeiten. Das 0:1 hat das Spiel geöffnet, darauf mussten wir reagieren. Wir wollten den Druck erhöhen, in dem wir Lukebakio in die Mitte gezogen haben."