Bei Hertha fehlt nur Maier Hertha BSC will das laut Trainer Jürgen Klinsmann „Mega-Spiel“ gegen Bayern München zum Auftakt der Rückrunde mit einem Punktgewinn krönen. Gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber will Klinsmann am Sonntag zumindest ein Remis schaffen, das Hertha auch zum Auftakt der Hinrunde in München erkämpft hatte. Während der Titelverteidiger mit einem durch Verletzungen und Sperren geschrumpften Kader anreist, fehlt Hertha in Arne Maier nur ein potenzieller Stammspieler. Bisher immer gegen Bayern erfolgreich war Dodi Lukebakio. Der Offensivspieler traf in seinen bisherigen drei Spielen gegen den Rekordmeister fünfmal. (dpa)