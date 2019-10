Bevor Hertha BSC am Samstag das große Derby gegen den 1. FC Union bestreitet, spielen die Berliner derzeit im DFB-Pokal gegen Dresden. Aber die Sachsen haben mehr als 30.000 Fans mit ins Olympiastadion gebracht. Und die konnten Ende der ersten Hälfte jubeln.

Die favorisierten Herthaner vergaben gute Tormöglichkeiten, doch dann wurde der Zweitligist besser. Schließlich brachte Moussa Koné die Gäste in Führung. Diesen Schock mussten die Berliner erst einmal verdauen - und das schaffen sie gut. Bis zur 90. Minute. In der Verlängerung geht es hin und her: 3:3 nach 120 Minuten. Im Elfmeterschießen setzte sich Hertha durch. Alles zum Spiel lesen Sie hier im Blog.