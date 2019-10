Der Countdown läuft

So, liebe Leserinnen und Leser! Auch schon ganz aufgeregt? In gut drei Stunden beginnt das Pokalspiel zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden. Nach dem 1. FC Union und dessen 3:1-Sieg in Freiburg am Dienstagabend hat also eine zweite Berliner Mannschaft die Chance, die nächste Pokalrunde zu erreichen. Wir begleiten das Spiel selbstredend vor Ort: Unsere Hertha-Reporter Stefan Hermanns und Louis Richter werden im Olympiastadion zugegen sein, wenn um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.