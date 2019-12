Leverkusen - was kommt da auf Hertha zu?

So richtig weiß das im Moment niemand, Bayer ist ein großes Überraschungsei in dieser Saison. Vor ein paar Wochen gewannen die Leverkusener mit einem Ballbesitzwert von knapp 30 Prozent beim FC Bayern. Am Sonntag verloren sie dann das Derby beim 1. FC Köln - einer Mannschaft also, deren Bundesliga-Tauglichkeit häufig in Frage gestellt worden ist. In welche Richtung das heute wohl geht?