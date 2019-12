Mario Götze nach Berlin?

Das wäre ja mal etwas, unsere Freunde von "Bild plus" sind heute in Topform, den Leroy Sané schreiben sie immer energischer nach München ("Sané will zu den Bayern", ehrlich, ehrlich) und unserer Hertha dichten sie nun (womöglich zurecht) einen Weltmeister an. Angeblich steht Mario Götze auf der Liste der Spieler, die Hertha im Sommer verpflichten möchte, meldet "Bild plus". In Dortmund hatt Götze bislang in dieser Saison nur 10 Mal in der Bundesliga gespielt und dabei zwei Tore erzielt. Beim 3:3 gegen Leipzig am Dienstag saß er nur auf der Bank.