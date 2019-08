Hertha mit Klünter und Leckie Dass Matthew Leckie und Lukas Klünter in der Berliner Startelf in München stehen, konnte man so nicht erwarten. Während Klünter den dritten Mann in der Abwehrdreierkette gibt, ist Leckie der Rechtsaußen. Maximilian Mittelstädt, der rechtzeitig fit geworden ist, ist das Pendant des Australiers auf der linken Seite. Salomon Kalou sitzt zunächst auf der Bank. Ebenso Davie Selke, der das Nachsehen gegenüber Neuzugang Dodi Lukebakio hat. Der hat ja bekanntlich gute Erinnerungen an den FC Bayern. Im Auswärtsspiel mit Fortuna Düsseldorf erzielte der Stürmer in der vergangenen Saison drei Treffer.