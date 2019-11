Der Präsident von Hertha BSC spricht ausführlich und auch durchaus leidenschaftlich über die Partnerschaft mit Lars Windhorst. Die Aussagen zum Nachlesen:

"Die Unabhängigkeit von Hertha BSC bleibt nicht nur unberührt, sie ist durch die finanziellen Möglichkeiten so groß wie nie. Das Geld ist zu 100 Prozent in die Kassen der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA geflossen."

"Bevor wir unterschrieben haben, war das Geld auf dem Konto. Alle Verträge wurden vorher von der Deutschen Fußball-Liga geprüft, alle Gremien haben diesem Schritt zugestimmt. Es gibt keinen anderen Verein in Deutschland, der so viel Eigenkapital eingesammelt hat - und das unter der Berücksichtigung der 50+1-Regel."

"Sie, die Mitglieder, die diesen Verein durch dick und dünn getragen haben, können sich als Teil dieser Partnerschaft verstehen."

"Wer oder was ist Lars Windhorst? Er hat sich, nachdem er beide Tranchen bezahlt hat, als ein absolut kundiger Partner erwiesen, der bis heute jede einzelne Absprache mit Hertha BSC eingehalten hat. Wir glauben daran, dass das auch so bleibt. Es kam immer wieder die Frage, wie riskant dieses Engagement ist: Das größere Risiko wäre gewesen, wenn wir ihn nicht gefunden hätten. Es ist das beste, was Hertha BSC derzeit passieren konnte. Wir wollen uns selber aufstellen und Erfolg haben."

"Natürlich haben wir uns für den Partner entschieden, der am meisten geboten hat. Das ist doch völlig klar. Windhorst strebt eine langfristige Zusammenarbeit an. Und das wird uns gut tun."

"Durch den Einstieg von Tennor, im Volksmund Lars Windhorst genannt, sind wir finanziell ausgestattet und gefestigt wie wir es noch nie waren. Unsere Chancen, Hertha BSC in allen Bereichen weiterzuentwickeln, war noch nie so groß wie heute. Es liegt an uns, diese Möglichkeiten zu nutzen."