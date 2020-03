Weniger Miete fürs Olympiastadion

Herthas BSC als Hauptmieter des Olympiastadions ist zur Abminderung der finanziellen Folgen der Spielausfälle aufgrund der Corona-Krise eine Mietminderung von Timo Rohwedder, Chef des Berliner Olympiastadions, angeboten worden. „Man kann davon ausgehen, dass wir mit Hertha eine partnerschaftliche Lösung anstreben. Wir können ja nichts in Rechnung stellen, was nicht erbracht wurde“, sagte Rohwedder der „Bild“-Zeitung.

Der Verein hat einen Mietvertrag für das Olympiastadion bis 2025 unterschrieben und zahlt etwas mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr. Der Berliner Senat den Sportbetrieb in der Stadt bis 19. April gestoppt. Sollte Hertha in Zeiten der Coronavirus-Pandemie überhaupt noch Heimspiele in der laufenden Saison austragen dürfen, kommen wohl nur Geisterspiele infrage. Es fielen Einnahmen durch Ticketverkäufe weg. „Selbst bei einem Geisterspiel werden wir wohl nicht einen vollständigen Mietpreis einfordern“, kündigte Rowedder an. (mit dpa)