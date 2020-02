Blau-weißes Stadion

Jetzt müssen alle stark sein. Es gibt keine Karten mehr für das Stadtderby am 21. März im Olympiastadion. Das meldete Hertha am Mittwochmorgen. Es haben so viele Hertha-Mitglieder und Dauerkarteninhaber zugeschlagen, dass es keine weiteren Tickets in den freien Verkauf gehen.

Es ist also davon auszugehen, dass die Fans der Gastgeber in deutlicher Überzahl sein werden. Die rund 7500 Karten für den Gästeblock wurden im Losverfahren zugeteilt.