Maier erstmals wieder im Training

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht betrat Arne Maier am Mittwoch den grünen Rasen. Der Mittelfeldspieler hat nach langer Verletzungspause einen erneuten Anlauf für eine Rückkehr in die erste Mannschaft unternommen. „Arne Maier ist das erste Mal raus nach der Reha“, sagte Pressesprecher Marcus Jung am Mittwoch nach dem Vormittagstraining. Gemeinsam mit Athletiktrainer Hendrik Vieth absolvierte er ein Individualtraining.



Im September hatte sich der U-21-Nationalspieler im Training einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen, nachdem er zuvor wochenlang an einer Patellasehnenreizung laboriert hatte. Bereits in der vergangenen Spielzeit war der 20-Jährige mit einem Innenbandriss lange ausgefallen. Trainer Ante Covic sagte, dass man Maier ganz behutsam aufbauen und an die Mannschaft heranführen werde.

Dagegen haben Vladimir Darida und Marko Grujic das Training wieder aufgenommen, nachdem beide noch am Vortag geschont wurden. Marius Wolf trainierte dafür individuell, wie auch Per Skjelbred, der vermutlich am Donnerstag zur Mannschaft stoßen wird.