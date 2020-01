Jürgen Klinsmann hat den Wirbel um öffentliches Training bei Hertha als „Missverständnis“ bezeichnet. Erst hatten die Berliner am Freitag mitgeteilt, dass Einheiten nur noch die ersten 20 Minuten für Fans und Medien offen sein sollen. Nach dem 2:1-Sieg beim VfL Wolfsburg wurde korrigiert, dass lediglich das Filmen nach 20 Minuten nicht mehr gestattet sei. Es sei „komplett falsch verstanden“ worden, sagte Klinsmann am Sonntag. Er habe weder Fans noch Medien ausschließen wollen. „Ich kenne, wie das Geschäft läuft. Dann ruft der eine bei dem anderen an: Kannst du mir mal die 90 Minuten schicken“, sagte der frühere Bundestrainer. „90 Minuten von meiner Trainingsarbeit auf den Server legen lassen, das muss nicht sein.“ (dpa)