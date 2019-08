Auch Schalke nur mit einer Veränderung Bei Schalke ersetzt wie erwartet Salif Sané in der Innenverteidigung Matija Nastasic, der mit einem Infekt ausfällt. Darüber hinaus setzt Coach David Wagner auf die gleiche Startelf wie beim 0:3 gegen Meister FC Bayern München in der Vorwoche. Sowohl der Revierclub als auch die Hertha streben in der Partie am 3. Spieltag den ersten Saisonsieg an, Schalke ist sogar noch torlos. (dpa)