Selkes "Riesenansporn" Davie Selke empfindet die Äußerungen von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw vor der Sommerpause als „Riesenansporn“ und „Riesenehre“. Das sagte der 24 Jahre alte Angreifer von Bundesligist Hertha BSC am Mittwoch in Berlin. „Ich will aber erstmal Leistung zeigen und auf dem Platz Taten sprechen lassen“, betonte Selke. Löw hatte ihn Anfang Juni in einem Interview mit dem „Kicker“ als einen positiven Spielertypen bezeichnet, der unglaubliches Engagement und Tempo in seinen Aktionen habe. (dpa)