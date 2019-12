Klinsmann zieht Trainingsstart auf 29. Dezember vor

Jürgen Klinsmann zieht Herthas Trainingsstart in der Winterpause wie angekündigt vor und wird sein Team vier Tage früher als geplant versammeln. Die erste Einheit nach den Feiertagen ist für 29. Dezember um 14.30 Uhr geplant.



Ante Covic hatte noch einen Beginn der Rückrundenvorbereitung am 2. Januar vorgesehen. Damit haben die Profis nach dem letzten Spiel der Hinrunde gegen Borussia Mönchengladbach am 21. Dezember nun sieben Tage frei. Offen ist noch, ob Hertha wie geplant zum Trainingslager in die USA reist.



„Es ist einfach erklärt, durch die Situation sind wir in gewisser Hinsicht gefordert, mehr zu tun als wenn wir in der oberen Tabellenhälfte stehen würden“, hatte Klinsmann am Freitag seine Entscheidung erläutert. So bleiben dem Trainerstab mehr als drei Wochen vor der Partie gegen den FC Bayern am 19. Januar, um den Spielern ihre Idee zu vermitteln. (dpa)