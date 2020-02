Stimmen aus dem deutschen Fußball zu Klinsmanns Abgang

Vor dem anstehenden Spieltag wird natürlich auch außerhalb von Berlin über die Ereignisse der vergangenen Tage bei Hertha gesprochen.



Horst Heldt vom 1. FC Köln etwa fand deutliche Worte zum Abgang von Jürgen Klinsmann: „Ich fand die Aktion schon extrem unverschämt“, sagte der Sport-Geschäftsführer am Freitag und nahm seinen Berliner Manager-Kollegen Michael Preetz in Schutz: „Ich fand das nicht ansatzweise nachvollziehbar. Ich habe mit Michael Preetz geschrieben, weil ich weiß, wie schwer so eine Situation ist.“ Zudem befand er: „Wenn man vom einen auf den anderen Tag im Stich gelassen wird, ist das schon krass.“

Bayern-Coach Hansi Flick äußerte sich vor allem über die Trennung von Trainer- und Manager-Job, die Klinsmann bei Hertha gerne mehr gebündelt hätte: „Ich glaube einfach, dass Trainer und Sportdirektor zwei grundverschiedene Berufe sind. Es ist entscheidend und wichtig, was ein Verein für eine Philosophie hat, für was ein Verein steht“, sagte Flick am Freitag in München. „Wichtig ist, dass man da eine gute Basis, ein gutes Gleichgewicht findet. Entscheidend ist immer, für was für einen Fußball der Verein stehen möchte, für was für Werte, was für eine Philosophie er vermitteln will“, führte Flick aus. „Der Sportdirektor ist mitentscheidend, der Trainer ist mitentscheidend - und die Spieler sind es.“ Bei der Frage nach der Art und Weise des Rücktritts von Klinsmann über ein Soziales Netzwerk ließ sich Flick jedoch nicht locken. „Ich bin weder bei Facebook noch bei Instagram - da kann es bei mir schon mal gar nicht funktionieren“, scherzte Flick.

Trainer Dieter Hecking vom Zweitligisten Hamburger SV sieht den Rücktritt von Jürgen Klinsmann auch als Ergebnis einer besonderen Entwicklung im deutschen Fußball. Dabei geht es um die Kompetenz in Transferangelegenheiten. „Die Kultur in Deutschland hat sich dahingehend nicht entwickelt. Zehn, zwölf Jahre zurück waren wir Trainer viel mehr involviert, was Transfers angeht“, sagte Hecking am Freitag. Heutzutage werde das Mitspracherecht der Trainer in dieser Angelegenheit geringer. „Das geht immer mehr über Sportdirektoren und Kaderplaner“, meinte Hecking. Klinsmann hatte bei Hertha mehr solcher Kompetenzen gefordert. „Ich glaube, dass der Jürgen zu schnell zu viel wollte, dass Hertha noch nicht so weit war.“ (Tsp/dpa)