Das ist ein Rückschlag für Hertha BSC, vor allem für Arne Maier. Wie erst am Sonntag zu erfahren war, hat sich der 20-Jährige beim Team-Training am Freitag schwer verletzt. Die Diagnose lautet: Innenbandriss im linken Knie. Am Montag soll noch die Verletzung einmal genauer untersucht werden, wie Trainer Ante Covic am Sonntag erzählte: "Das ist leider Gottes so, für Arne ist es ganz bitter, weil er gerade vor seinem Einstieg stand."

Schon das letzte Viertel der vorigen Saison hatte der talentierte Mittelfeldspieler wegen eines Innenbandanrisses verpasst. Zur U-21-EM im Sommer schaffte er es aber noch und wurde mit dem deutschen Team erst im Finale gestoppt. Dadurch aber stieg Maier verspätet in die Saisonvorbereitung ein, kurz vor dem Bundesligaauftakt erlitt er dann eine Patellasehnenreizung.

Vor wenigen Tagen war er ins Mannschaftstraining bei den Profis zurückgekehrt, am kommenden Mittwoch sollte er in der U 23 Matchpraxis sammeln. Insgeheim hatte Covic mit Maier für das kommende Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonntag geplant. "Wir werden mit ihm alle Geduld haben, wir werden ihn in dieser Phase jetzt begleiten, auch wenn er nicht in der Kabine ist", sagte Covic: "Er bekommt die Zeit, die er benötigt, um wieder fit zu werden.“