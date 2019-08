Der Trainer freut sich auf den Auftakt zu Hause

Die Vorfreude bei Ante Covic ist „sehr, sehr groß“. Nach dem geglückten Bundesliga-Debüt mit dem 2:2 beim FC Bayern steht der 43-Jährige vor seinem Heim-Start als Chefcoach von Hertha BSC. Die Berliner empfangen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im ersten Spiel der Saison im Olympiastadion den VfL Wolfsburg. „Ich darf das in beiden Funktionen erleben, so viele schaffen das nicht“, sagte der frühere Hertha-Profi Covic. „Als Spieler nimmst du das nicht so bewusst wie als Trainer wahr, dass du dieses Privileg genießen darfst. Die Kurve zweimal zu erleben, macht mich unglaublich stolz.“