Schlusspfiff im Olympiastadion

Das war's dann vor knapp 40 000 Besuchern im Olympia-Stadion: Hertha gewinnt das dritte Spiel in Serie und hat jetzt zehn Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainer Ante Covic kann also mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Unsere Hertha-Reporter Michael Rosentritt und Stefan Hermanns gehen jetzt auf Stimmenfang und melden sich später noch einmal bei Ihnen.