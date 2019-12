Das nächste große Spiel

Jürgen Klinsmann erwartet von seinen Spielern, dass sie in den nächsten Wochen an die Leistung vom Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt anknüpfen. Dass sein Team eine scheinbar komfortable Führung (2:0) noch verspielt hat, soll keine Rolle mehr spielen. „Jetzt kommt ein großes, großes Spiel gegen Freiburg nächste Woche“, sagte Klinsmann vor dem Duell mit den Breisgauern am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) im heimischen Olympiastadion. Hertha habe in Frankfurt „ein tolles Zeichen gesetzt. Wir werden weiter volle Pulle arbeiten“, betonte Klinsmann auf dem Trainingsgelände der Berliner.