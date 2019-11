Davie Selke: "Das war zu wenig"

Ein paar Stimmen zum Spiel:

Davie Selke: "Wir wussten, dass Leipzig mit einer Riesenqualität herkommt. In der ersten Halbzeit haben wir streckenweise gezeigt, was wir vor hatten. Am Ende aber war das zu wenig. Wir müssen uns jetzt sammeln, uns besprechen und nach der Länderspielpause versuchen, Punkte zu holen."

Maximilian Mittelstädt: "Diese Niederlage ist unglücklich, wie auch einige Entscheidungen des Schiedsrichters. Beim Elfmeter gegen uns wird Karin aus einem Meter Entfernung angeschossen, wo soll er da die Hand hinmachen? Und auch der andere Seite wird Nick fast die Nase gebrochen und der Schiedsrichter schaut sich die Bilder nicht mal an. Ich verstehe die Welt nicht mehr."