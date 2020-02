Die dänische Schlagersängerin Dorthe Kollo hatte so eine Ahnung. „Wärst du doch in Düsseldorf geblieben", trällerte sie 1968. Ihr gesungener Rat galt einem Playboy, der sich in der weiten Welt vergebens als Cowboy versuchte. Michael Preetz, der ein Jahr zuvor in Düsseldorf geboren wurde und bei der ortsansässigen Fortuna eine Karriere als Fußballprofi startete, wird in einer schweren Minute bestimmt schon mal daran gedacht haben.

Tagesspiegel | Michael Rosentritt