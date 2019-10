Hertha BSC in Bremen wohl ohne Stark

Hertha BSC hat bei Twitter ein kurzes Filmchen vom Mannschaftsspaziergang am Morgen vor dem Spiel in Bremen gepostet - und uns damit ein Suchrätsel aufgegeben. Bisher haben die Berliner geheim gehalten, ob Fast-Nationalspieler Niklas Stark es nach seiner Schnittverletzung am Bein doch noch rechtzeitig zum Bremen-Spiel fit wird. Nach eingehender Untersuchung des Videomaterials durch ein hochkarätig besetztes Tagesspiegel-Team lautet die Antwort wohl: Nein. Allerdings haben wir kein Gesichtserkennungsprogramm angewendet. Irrtum ist also möglich. Oder es steckt ein perfider Plan Herthas dahinter, die Öffentlichkeit und vor allem die Bremer zu täuschen. Was sich mit ziemlicher Sicherheit sagen lässt: Maurice Covic, der Sohn des Cheftrainers, steht im Kader.