Eine Stimme vom Kapitän

Nach dem Spiel findet Kapitän Per Skjelbred die ersten Worte. "Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt", sagte der Norweger. Über die Leistung in der ersten Halbzeit wollte er nichts sagen. Auf die unruhigen Tage in Berlin angesprochen, antwortete er vielsagend: "Fußball ist manchmal ganz viel Chaos."