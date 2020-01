Unser Christoph Dach ist für uns im Trainingslager in Florida vor Ort. In einer Medienrunde sprach Jürgen Klinsmann auch über den anstehenden Transfer von Eduard Löwen. Der habe selbst um einen Wechsel gebeten: "Er hat die Situation mit Santiago Ascacibar erkannt, der auch auf der Sechs spielt. Edu ist auch ein guter Sechser, ein unglaublich großes Talent, aber er braucht natürlich Spielzeit. Er hat darum gebeten, mit anderen Klubs reden zu können und da haben wir gesagt: Absolut!"

Klinsmann begrüßte ausdrücklich, dass Löwen die Initiative ergriff: "Vor allem bei Spielern, die das Gefühl haben, sie kommen gerade nicht so zum Zug, ist es mir lieber, wenn jemand geradeaus ist und das auch sagt."



Ob es sich bei dem Transfer um einen Verkauf oder eine Leihe handelt, verriet Klinsmann nicht. Seine Aussagen deuten aber auf einen langfristigen Abgang hin: "§gal welcher Trainer in Zukunft mit ihm arbeiten wird, er wird seinen Spaß an ihm haben. Vielleicht ist er in ein paar Jahren wieder zurück bei Hertha."