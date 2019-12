Hinrundenbilanz von Hertha BSC Ergebnisse: Fünf Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen gab es für die Berliner in den ersten 17 Spielen der Saison 2019/2020.



Zuschauer: Insgesamt besuchten 378 703 zahlende Zuschauer, durchschnittlich 47 337 pro Spiel, die acht Heimspiele der Hertha im Berliner Olympiastadion. Das waren insgesamt 19 670 weniger als in der Hinrunde des Vorjahres.



Rekordbesuche: Die meisten Zuschauer lockte das Spiel gegen Borussia Dortmund (74 667) in das ausverkaufte Olympiastadion, gefolgt von der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (50 208). Das geringste Interesse fanden die Begegnungen mit Düsseldorf (37 128) und Freiburg (37 343).



Tore: Mit 22 erzielten Treffern platzierte sich der Hertha-Sturm auf Rang 13 der Bundesliga. Die Berliner Defensivabteilung ließ 29 Gegentore zu und belegte damit gemeinsam mit Frankfurt den zwölften Platz in der Abwehrstatistik.



Rekorde: Den höchsten Sieg feierten die Herthaner mit einem 4:0 in Köln. Die deutlichste Niederlage war die 0:4 Auswärts-Pleite in Augsburg. Die 2:4-Heimniederlage gegen Leipzig war die torreichste Begegnung mit Hertha-Beteiligung.



Torschützen: Insgesamt trugen sich elf Spieler in die Hertha-Torschützenliste ein. Am erfolgreichsten war Dodi Lukebakio mit vier Treffern. Jeweils drei Tore erzielten Marko Grujic, Javairo Dilrosun, Vladimir Darida und Vedad Ibisevic.



Eigentore: Bei der 0:3-Niederlage auf Schalke trafen in Niklas Stark und Karim Rekik gleich zwei Herthaner ins eigene Netz.



Platzverweise: Mit Rot bestrafte der Unparteiische ein grobes Foul von Torhüter Rune Jarstein. Nach einer Gelb-Roten Karte musste Darida ebenfalls vorzeitig vom Platz.



Trainerwechsel: Nach fünf sieglosen Spielen trennte sich Hertha nach dem zwölften Spieltag von Trainer Ante Covic. Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann wurde neuer Cheftrainer. (dpa)