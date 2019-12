Klinsmann, der bis zum Saisonende Trainer der Berliner ist und dann wieder als Aufsichtsrat für den Investor Lars Windhorst fungieren wird, denkt groß: In dieser Spielzeit gehe es allein um den Klassenerhalt, sagte er. Aber: "In der nächsten Saison müssen wir angreifen in Richtung Europa". Und damit nicht genug: "Ich hoffe, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren auch um den Titel mitspielen und die Präsenz im Europacup haben."

Bei seinem Amtsantritt als Aufsichtsrat hatte Klinsmann Hertha als "das spannendste Fußball-Projekt in Europa" bezeichnet. Windhorst, der für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der Anteile an der Hertha BSC KGaA erworben hat, sieht es ähnlich. Er betrachtet Hertha als "Big City Club", der dauerhaft in der Champions League spielen müsse - so wie Paris St. Germain oder Real Madrid. In den vergangenen zehn Spielzeiten konnte sich Hertha nur einmal für die Europa League qualifizieren - und scheiterte schon in der Gruppenphase.

Am Wochenende ist Jürgen Klinsmann mit Hertha BSC der erste Sieg als Trainer gelungen, wodurch die Situation im Abstiegskampf für die Berliner inzwischen wesentlich freundlicher aussieht. Doch für einen beruflichen Optimisten wie Klinsmann ist das nur ein erster Schritt. Der Klub soll nach seinen Vorstellungen mittelfristig in ganz anderen Sphären unterwegs sein. "Ich sehe Hertha in den nächsten drei bis Jahren auf jeden Fall europäisch", sagte er in einem Video-Chat mit Fans von Hertha BSC.