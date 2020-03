Mit 44 Jahren -

Marcelinho verlässt den Platz

Nach 29 Jahren im Profifußball hat Marcelinho seine Karriere beendet. Sein offiziell letztes Spiel bestritt der heute 44-Jährige am Sonntag für Desportiva Perilima in der regionalen Meisterschaft des brasilianischen Bundeslandes Paraiba gegen CSP Joao Pessoa. Der torgefährliche Spielmacher hatte bereits vergangene Woche seine neue Arbeit als Co-Trainer von Perilima aufgenommen. Für Hertha war Marcelinho zwischen 2001 und 2006 in 205 Bundesligapartien aufgelaufen und erzielte dabei 77 Tore. Nach einem Zwischenstopp in der Türkei bei Trabzonspor kehrte die Nummer 10 noch einmal ins deutsche Oberhaus zurück und legte für den VfL Wolfsburg 57 Spiele und 14 Tore nach. Insgesamt spielte der Brasilianer bei über 20 Klubs und trug sechsmal das Trikot der Nationalmannschaft. (dpa)