Profis solidarisieren sich mit Torunarigha Nach den Vorwürfen rassistischer Vorfälle beim Pokalspiel von Hertha BSC beim FC Schalke 04 haben sich weitere Profis mit dem Berliner Jordan Torunarigha solidarisiert. „Wir stehen alle hinter dir Bruder!!! #notoracism“, schrieb sein früherer Teamkollege Davie Selke, der inzwischen bei Werder Bremen spielt, in der Nacht zu Donnerstag bei Instagram.



Zahlreiche weitere Profis hatten Torunarigha in sozialen Netzwerken unterstützt. „Hätte nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland 2020 möglich ist! Bin fassungslos!“, schrieb Bayern Münchens Jérôme Boateng bei Twitter. „#F%** Racism I am with you my man“ (Ich bin bei dir), teilte dessen älterer Bruder Kevin-Prince mit. „Wenn Engstirnigkeit nur mit geschlossenen Mündern einhergehen würde...!“ (dpa)

Hätte nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland 2020 möglich ist! Bin fassungslos! #NoToRacism 👊🏽 @Jordanynany https://t.co/YrPoBENDkY — Jerome Boateng on Twitter (@jb17official) https://twitter.com/JB17Official/status/1225054884279402496