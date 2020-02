Der Blick nach vorn

Das war also der 21. Spieltag aus Sicht von Hertha BSC. Am Sonntag und Montag haben die Berliner erstmal zwei freie Tage, wie Jürgen Klinsmann nach dem Spiel gegen Mainz entschied.„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, das war alles zu viel. Die Köpfe waren schwer", sagte Herthas Trainer mit Blick auf die Geschehnisse im Pokal in Gelsenkirchen. "Sie sollen das alles verdauen und die Köpfe frei bekommen." Mein Kollege Michael Rosentritt, der heute im Stadion war, wird sich morgen an dieser Stelle wieder mit Hertha beschäftigen. In diesem Sinne: einen schönen Samstagabend, bleiben Sie uns als Leser gewogen.