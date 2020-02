Klinsmann gratulierte per Whatsapp

So ganz loslassen kann Jürgen Klinsmann noch nicht: Alexander Nouri berichtete in einer Medienrunde nach dem Sieg in Paderborn, dass Klinsmann ihm und der Mannschaft per Whatsapp gratuliert habe: "Er hat sich für die Mannschaft gefreut und Grüße ausrichten lassen", sagte Nouri.

Entwarnung gab er derweil für Niklas Stark und Per Skjelbred. Beide konnten in Paderborn nicht durchspielen, sollten aber für das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) einsatzfähig sein.