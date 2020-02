Wie geht es weiter auf Herthas Trainerbank?

Herthas Vereinsführung wurde gestern vom Rücktritt Jürgen Klinsmanns völlig überrascht. Nach dem ersten Schock steht nun aber vor allem eine wichtige Entscheidung im Vordergrund: Wer wird Klinsmanns Nachfolger? Vorerst übernehmen die bisherigen Co-Trainer Alexander Nouri und Markus Feldhoff. Die in der Bundesliga nötige Fußballlehrer-Lizenz hat Nouri, der ja in der Vergangenheit schon Cheftrainer bei Werder Bremen und (kurz sowie erfolglos) beim FC Ingolstadt war. Beim enorm wichtigen Auswärtsspiel am Samstag in Paderborn wird Nouri das Team wahrscheinlich betreuen. Ob er auch danach das Vertrauen bekommt, ist hingegen noch unsicher. Für den unansehnlichen Fußball, den Hertha in den vergangenen Wochen gespielt hat, wird auch er verantwortlich gemacht und gerade bei seiner letzten Station in Ingolstadt ging so ziemlich alles schief, was schiefgehen konnte.

Wunschkandidat der Vereinsführung war schon vor Klinsmann Niko Kovac, der hat aber offenbar immer noch kein Interesse. So bleiben ansonsten nur die schon im November durchgekauten Namen: Bruno Labbadia, Roger Schmidt – oder natürlich eine Rückkehr von Pal Dardai. Der international wohl renommierteste Trainer ohne Mannschaft – und das ist ja angeblich der Anspruch des Big City Clubs in spe – ist Mauricio Pochettino. Der ehemalige Tottenham-Coach spekuliert aber laut englischen Medienberichten auf eine Entlassung von Ole Gunnar Solksjaer bei Manchester United.